В Свердловской области ожидаются мокрый снег и метель

УрБК, Челябинск, 25.02.2020. В отдельных районах Челябинской области завтра, 26 февраля, прогнозируют опасные ...17.10.2019 В Свердловской области ожидается сильный мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2019. В Свердловской области 18 октября ожидается сильный мокрый снег. Об этом сообщает ...13.03.2019 На Южном Урале завтра ожидаются сильные снегопады и гололед
УрБК, Челябинск, 13.03.2019. Ночью, днем и вечером 14 марта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ...20.10.2017 МЧС предупредило жителей Среднего Урала об ухудшении погоды
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2017. МЧС предупредило жителей Среднего Урала об ухудшении погоды. «По информации ...22.10.2014 МЧС: 22 и 23 октября в Свердловской области ожидается сильный снегопад
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2014. ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает, что 22 и 23 октября 2014 года на ...