В Свердловской области ожидаются мокрый снег и метель

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В отдельных районах Среднего Урала 7 февраля ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, метели и, как следствие, гололед, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.



«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможен гололед, налипание мокрого снега на провода, которые могут привести к нарушению энергоснабжения, увеличению количества ДТП», — предупреждает ведомство.



Спасатели просят автовладельцев и пешеходов быть осторожнее. К примеру, пожилым людям при ходьбе по гололеду лучше не занимать руки тяжелыми сумками и тросточками — свободные руки могут помочь сохранить равновесие и избежать падения.