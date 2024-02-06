На Среднем Урале 13 февраля ожидаются сильные снегопады

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В отдельных районах Свердловской области 13 февраля ожидаются сильные снегопады, предупреждает региональное ГУ МЧС России.



Осадки могут спровоцировать плохую видимость на дороге, снежные заносы и гололед. Спасатели просят автовладельцев быть внимательнее на дороге. В случае неисправности или плохой видимости автомобиль лучше припарковать на обочине, включить аварийную сигнализацию и дожидаться помощи. Двигатель следует оставить работающим.



Пешеходов спасатели просят во время сильного снегопада обходить неустойчивые конструкции и здания, с которых может что-нибудь обрушиться. Также снегопад может повредить линии электропередачи.