На Среднем Урале 13 февраля ожидаются сильные снегопады

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В отдельных районах Среднего Урала 7 февраля ожидаются сильные осадки в виде мокрого ...20.02.2023 На Среднем Урале 21 февраля ожидаются сильные осадки и гололед
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...25.02.2020 В Челябинской области прогнозируют сильный снег и гололед
УрБК, Челябинск, 25.02.2020. В отдельных районах Челябинской области завтра, 26 февраля, прогнозируют опасные ...19.12.2019 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега и метелей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Сильный снег и метели ожидаются в Свердловской области 20 декабря. Из-за возможного ...13.03.2019 На Южном Урале завтра ожидаются сильные снегопады и гололед
УрБК, Челябинск, 13.03.2019. Ночью, днем и вечером 14 марта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ...