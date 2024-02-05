В Свердловской области 10 октября для ликвидации последствий снегопада вышло 23 комбинированных дорожных машины

Материалы по теме

Свердловские спасатели напомнили гражданам о правилах поведения при снегопадах

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Специалисты МЧС России предупредили свердловчан об ожидающихся снегопадах и перечислили ...

Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий ...

На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...

Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица ...

В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег

УрБК, Челябинск, 29.10.2018. 29 октября в Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и налипание ...