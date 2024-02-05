В Свердловской области 10 октября для ликвидации последствий снегопада вышло 23 комбинированных дорожных машины

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Специалисты МЧС России предупредили свердловчан об ожидающихся снегопадах и перечислили ...05.02.2024 Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий ...12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...20.01.2020 Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица ...29.10.2018 В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег
УрБК, Челябинск, 29.10.2018. 29 октября в Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и налипание ...