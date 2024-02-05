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В Свердловской области 10 октября для ликвидации последствий снегопада вышло 23 комбинированных дорожных машины

УрБК, Екатеринбург,10.10.2024. В Свердловской области для ликвидации последствий снегопада на территории Горноуральского городского округа, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Махнево, Туринского городского вышло 23 комбинированных дорожных машины, израсходовано 622 т пескосоляной смеси.

В департаменте информполитики Среднего Урала пояснили, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды дорожные службы Свердловской области переведены в режим повышенной готовности.

«Согласно прогнозам, сегодня, 10 октября снегопад ожидается также и на территории от запада до востока региона, в центральной и южной частях. В отдельных районах на дорогах ожидают снежные заносы, метель, установление временного снежного покрова», — уточнили в пресс-службе.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области также призывает водителей и пешеходов в сложных метеоусловиях особенно внимательно соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности.

Ранее свердловские госавтоинспекторы напомнили автомобилистам о необходимости поменять резину в начале недели, также предупреждение о резкой смене погоды и правилах поведения на трассе опубликовали специалисты ФКУ «Уралуправтодор».

Свердловские синоптики сообщили, что 9 октября в регионе ожидается мокрый снег, а 10 октября — установление временного снежного покрова.
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