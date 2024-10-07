В Свердловской области 10 октября установится временный снежный покров

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области в середине недели ожидается снег. Об этом сообщается на сайте ...03.10.2024 На Среднем Урале к концу недели синоптики обещают похолодание
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...03.10.2023 На Среднем Урале к концу недели синоптики обещают похолодание
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области к концу недели ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...25.04.2024 В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет ...22.04.2024 В середине недели в Свердловской области установится временный снежный покров
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в середине недели может установиться временный снежный покров. ...