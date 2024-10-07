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Вчера, 09:03

В Свердловской области 10 октября установится временный снежный покров

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. На территории Свердловской области 10 октября установится временный снежный покров. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, синоптики отмечают, что в ночь на 10 октября температура в регионе будет опускаться до 9 градусов ниже нуля. Днем в отдельных районах ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Одновременно ожидается северо-восточный ветер 4-9 м/с, с порывами до 17 м/с.
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