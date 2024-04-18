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Вчера, 10:41

В середине недели в Свердловской области установится временный снежный покров

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в середине недели может установиться временный снежный покров. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в ночные часы на всей территории региона температура будет колебаться от 7 градусов тепла до 9 градусов холода. Днем ожидается от плюс 1 до плюс 22 градусов выше нуля. Также синоптики обещают облачную погоду со снегом, который местами может образовать временный покров. Ветер ожидается преимущественно восточный с порывами до 15 м/с.

В Екатеринбурге ожидается от нуля до плюс 7 градусов ночью, от 4 до 22 градусов тепла днем. Также синоптики обещают переменную облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, неустойчивый снежный покров. Ветер ожидается преимущественно восточный, 3–10 м/с.
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