В Свердловской области на уборку автодорог от последствий снегопада вышло 122 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Свердловской области на уборку междугородних трасс от последствий снегопада вывели 122 комбинированные дорожные машины. По данным регионального Управления автомобильных дорог, в северной, западной и центральной частях региона выпало до трех сантиметров осадков.



Мониторинг ситуации на автодорогах в режиме реального времени осуществляет 51 комплексный пункт дорожного контроля, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала. Благодаря передаче данных от встроенных датчиков измерения температуры дорожного покрытия и идентификаторов осадков дорожные службы оперативно приступили к уборке снега.



Для предотвращения образования наледи за прошедшие сутки рабочие использовали 23 т песка, 5 тыс. 620 т пескосоляной смеси. Специалисты будут работать на дорогах до полной расчистки трасс.



Напомним, что на полную очистку дорог I категории от снега дорожным службам дается 3–4 часа после окончания снегопада, II–IV категорий — 5–6 часов, V категории — до 12 часов.