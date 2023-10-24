В Свердловской области на уборку автодорог от последствий снегопада вышло 122 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведены 483 спецмашины: 288 ...22.02.2023 В Свердловской области на борьбу со снегопадом выведено 477 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведено 477 единиц ...25.11.2022 На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...14.11.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 277 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах ...31.10.2022 В уборке снега на региональных трассах Свердловской области задействовано более 270 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Для устранения последствий снегопада на региональные дороги Свердловской области ...