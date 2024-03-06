В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют более 200 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. Дорожные службы Свердловской области ведут работы по устранению последствий снегопада, информирует региональный департамент информационной политики.



В ночь с 9 на 10 марта в среднем выпало около 2 см снега. Для расчистки региональных дорог коммунальщики задействовали 221 единицу техники, включая 143 комбинированные дорожные машины, 26 автогрейдеров, 22 автомобиля с отвалом и 30 единиц вспомогательной техники.



«Проводится обработка дорожного покрытия противогололедными материалами для обеспечения безопасного движения транспортных средств. Дорожные службы использовали 5,4 тыс. т пескосоляной смеси для предотвращения скольжения на региональных трассах», — указывается в сообщении.



Ограничений движения, вызванных ухудшением дорожных условий, не зафиксировано.