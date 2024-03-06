В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют более 200 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали в общей сложности 307 ...24.11.2023 На очистку дорог Свердловской области вышло 219 единиц спецтехники
УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. 219 единиц дорожной техники вышло на дороги Свердловской области для устранения ...25.10.2023 На Среднем Урале в ночь на 25 октября выпало 8 см снега
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На всей территории Свердловской области, кроме северной части, с 24 по 25 октября ...31.10.2022 В уборке снега на региональных трассах Свердловской области задействовано более 270 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Для устранения последствий снегопада на региональные дороги Свердловской области ...15.11.2019 Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. ...