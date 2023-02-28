В Свердловской области за прошедшую ночь выпало до пяти сантиметров снега

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведены 483 спецмашины: 288 ...22.02.2023 В Свердловской области на борьбу со снегопадом выведено 477 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведено 477 единиц ...24.11.2022 На дорогах Свердловской области для бесперебойного проезда транспорта задействовано более 300 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на дорогах задействованы 320 ...14.11.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 277 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах ...31.10.2022 В уборке снега на региональных трассах Свердловской области задействовано более 270 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Для устранения последствий снегопада на региональные дороги Свердловской области ...