В Свердловской области за прошедшую ночь выпало до пяти сантиметров снега

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, за ночь на территории региона выпало до пяти сантиметров снега, на уборку которого подрядные организации вывели 390 единиц техники. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Дорожная техника — 272 комбинированные дорожные машины, 48 автомобилей с отвалом, 30 автогрейдеров, 40 единиц другой спецтехники — продолжит работать до полного устранения последствий снегопада и обледенения проезжей части.



Следить за дорожной ситуацией и состоянием проезжей части в реальном времени сотрудникам управления автодорог помогают более 50 автоматических метеопостов.



Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается три-четыре часа после окончания снегопада, I, III и IV категорий — пять-шесть часов, V категории — 12 часов. Очистка тротуаров от снега должна производиться в течение 24 часов.