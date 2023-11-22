На очистку дорог Свердловской области вышло 219 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...02.11.2023 На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый ...28.02.2023 В Свердловской области последствия снегопада устраняют 483 снегоуборочные машины
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведены 483 спецмашины: 288 ...12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...25.11.2022 На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...