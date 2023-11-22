На очистку дорог Свердловской области вышло 219 единиц спецтехники

УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. 219 единиц дорожной техники вышло на дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада. Как сообщает департамент информполитики региона, на борьбу со снегом отправлено 174 комбинированные дорожные машины, восемь автогрейдеров, 28 автомобилей с отвалом, девять единиц другой техники.



За минувшие сутки для посыпки дорог области использовано 9 тыс. 532 т песко-соляной смеси. Дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме до устранения последствий снегопада.