Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий снегопада было задействовано 345 ед. техники. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В том числе в уборке были задействованы 235 комбинированных дорожных машин, 42 автомобиля с отвалом, 32 автогрейдера и 36 ед. другой техники. Песко-соляной смеси было использовано 6,521 т.



«Высота снежного покрова за минувшие 24 часа в западной части региона составила 6 см, в северной части — 8, на востоке 5,5. В южной и центральной частях области — 1,5 см», — говорится в сообщении Управления автомобильных дорог Свердловской области.