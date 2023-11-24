Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники

УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. 219 единиц дорожной техники вышло на дороги Свердловской области для устранения ...05.12.2022 В Свердловской области в уборке снега на дорогах задействовано 258 комбинированных машин
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 ...24.11.2022 На дорогах Свердловской области для бесперебойного проезда транспорта задействовано более 300 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на дорогах задействованы 320 ...31.10.2022 В уборке снега на региональных трассах Свердловской области задействовано более 270 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Для устранения последствий снегопада на региональные дороги Свердловской области ...20.01.2020 Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица ...