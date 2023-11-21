На свердловские трассы вывели 334 единицы спецтехники

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В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...

На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...

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Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. ...