УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:02

На свердловские трассы вывели 334 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Для ликвидации последствий сильного снегопада на уборке снега с автотрасс Свердловской области 23 ноября задействованы 241 комбинированная дорожная машина, 39 автогрейдеров, 32 автомобиля с отвалом и 22 единицы другой техники. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, что с 21 ноября Свердловскую область накрыли метели и сильные снегопады. В среднем по региону за последние сутки высота снежного покрова составила 10 см, а на западе области — 20 см. Синоптики прогнозируют, что снегопад продлится до 24 ноября. А в ночь на 24 ноября температура упадет до минус 15 градусов.

Дорожники призывают пешеходов и водителей быть внимательнее на участках с гололедом. За минувшие сутки на свердловских трассах на таких участках использовано уже 8 тыс. 240 т песко-соляной смеси.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 10:23 Свердловские трассы чистят от снегопада 311 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...

21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...

12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...

14.11.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 277 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах ...

15.11.2019 Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (509)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18