На свердловские трассы вывели 334 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...21.11.2023 В Свердловской области на этой неделе ожидаются снегопады и морозы до минус 26 градусов
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловскую область сегодня днем накроет циклон с юго-западной части России. До конца ...12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...14.11.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 277 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Свердловской области в ликвидации последствий снегопада на региональных дорогах ...15.11.2019 Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. Дорожные службы устраняют последствия снегопада на севере Свердловской области. ...