Более 300 единиц спецтехники очищают дороги Свердловской области от снега

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Свердловской области последствия снегопада и метели на региональных дорогах в ...07.02.2024 В Свердловской области количество работающей на региональных дорогах спецтехники превысило 400 единиц
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. За прошедшие сутки на уборку дорог Свердловской области было выведено 409 единиц ...26.12.2023 В Свердловской области за прошедшую ночь выпало до пяти сантиметров снега
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, за ночь на территории ...24.11.2023 На очистку дорог Свердловской области вышло 219 единиц спецтехники
УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. 219 единиц дорожной техники вышло на дороги Свердловской области для устранения ...31.10.2023 В Свердловской области на уборку трасс от последствий снегопада вывели 262 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Свердловской области на уборку автодорог было выведено 262 единицы снегоуборочной ...