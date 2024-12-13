Более 300 единиц спецтехники очищают дороги Свердловской области от снега

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Более 300 единиц спецтехники очищают дороги Свердловской области от снега. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Дорожники использовали 7,9 тыс. т песко-соляной смеси и 212 т песка для устранения гололеда на региональных автодорогах. Кроме того, с вечера четверга для уборки снега используют 331 единицу специальной техники: автомобили с отвалом, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины.



Синоптики прогнозируют, что в течение дня снежный фронт покинет территорию Среднего Урала. Всего может выпасть до семи сантиметров снега. Дорожники продолжат работать до устранения всех последствий метели. Сотрудники Управления автодорог наблюдают за работой подрядчиков.