В Свердловской области количество работающей на региональных дорогах спецтехники превысило 400 единиц

Материалы по теме

На очистку дорог Свердловской области вышло 219 единиц спецтехники

УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. 219 единиц дорожной техники вышло на дороги Свердловской области для устранения ...

На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый ...

В Свердловской области на уборку трасс от последствий снегопада вывели 262 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Свердловской области на уборку автодорог было выведено 262 единицы снегоуборочной ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 461 рабочий и 190 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышел 461 сотрудник коммунальных служб, ...

В Свердловской области в уборке снега на дорогах задействовано 258 комбинированных машин

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 ...