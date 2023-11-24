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В Свердловской области количество работающей на региональных дорогах спецтехники превысило 400 единиц

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. За прошедшие сутки на уборку дорог Свердловской области было выведено 409 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Так, комбинированных дорожных машин вышло на трассы Среднего Урала 244 единицы, автомобилей с отвалом — 36, также в уборке участвовали 71 автогрейдер и 58 единиц другой спецтехники. Для устранения наледи дорожники использовали 9 тыс. 540 т песко-соляной смеси.

Напомним, что накануне ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило, что в отдельных районах региона 7 февраля ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и метели.
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