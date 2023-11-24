В Свердловской области количество работающей на региональных дорогах спецтехники превысило 400 единиц

УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. 219 единиц дорожной техники вышло на дороги Свердловской области для устранения ...02.11.2023 На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый ...31.10.2023 В Свердловской области на уборку трасс от последствий снегопада вывели 262 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Свердловской области на уборку автодорог было выведено 262 единицы снегоуборочной ...01.03.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 461 рабочий и 190 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышел 461 сотрудник коммунальных служб, ...05.12.2022 В Свердловской области в уборке снега на дорогах задействовано 258 комбинированных машин
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 ...