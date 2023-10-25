На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На всей территории Свердловской области, кроме северной части, с 24 по 25 октября ...21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...21.06.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышло 140 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Несмотря на дождливую погоду, сегодня днем на уборку города вышло 140 единиц ...03.08.2021 В Екатеринбурге тратят на уборку улиц 2 тыс. 218 кубометров воды в сутки
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2021. На мусорные полигоны с улиц Екатеринбурга за минувшие сутки было вывезено более 115 т ...26.11.2018 В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы ...