На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый снег, на юге и в центре — с дождем. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



На уборку областных трасс вышло 337 единиц спецтехники, в том числе 229 комбинированных дорожных машин, 36 автомобилей с отвалом, 35 автогрейдеров, 37 единиц другой техники.



Израсходовано 3 тыс. 549 кубометров песко-соляной смеси.



Сегодня с утра снегопад продолжается в центральном и северо-восточном районах.