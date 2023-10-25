УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:21

На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый снег, на юге и в центре — с дождем. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

На уборку областных трасс вышло 337 единиц спецтехники, в том числе 229 комбинированных дорожных машин, 36 автомобилей с отвалом, 35 автогрейдеров, 37 единиц другой техники.

Израсходовано 3 тыс. 549 кубометров песко-соляной смеси.

Сегодня с утра снегопад продолжается в центральном и северо-восточном районах.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.10.2023 На Среднем Урале в ночь на 25 октября выпало 8 см снега

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На всей территории Свердловской области, кроме северной части, с 24 по 25 октября ...

21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...

21.06.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга вышло 140 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Несмотря на дождливую погоду, сегодня днем на уборку города вышло 140 единиц ...

03.08.2021 В Екатеринбурге тратят на уборку улиц 2 тыс. 218 кубометров воды в сутки

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2021. На мусорные полигоны с улиц Екатеринбурга за минувшие сутки было вывезено более 115 т ...

26.11.2018 В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицыВчера, 15:54В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (66)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18