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В Свердловской области последствия снегопада на региональных дорогах в минувшие сутки ликвидировали 439 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Свердловской области последствия снегопада и метели на региональных дорогах в минувшие сутки ликвидировали 439 единиц спецтехники. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

На уборку было привлечено 260 комбинированных дорожных машин, 71 автогрейдер, 51 автомобиль с отвалом и 57 единиц прочей техники, против наледи израсходовано 5 тыс. 725 кубометров песко-соляной смеси.

По данным управления автодорог Свердловской области, за прошедшие сутки на территории Свердловской области выпало до 6 см снега на севере и востоке, до 2 см — на западе, до 3 см — в центральной и южной частях региона.

Техника продолжит работу на дорогах для устранения гололеда и снежного наката на проезжей части.
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