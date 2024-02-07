В Свердловской области последствия снегопада на региональных дорогах в минувшие сутки ликвидировали 439 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. За прошедшие сутки на уборку дорог Свердловской области было выведено 409 единиц ...05.02.2024 Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий ...02.11.2023 На уборку региональных дорог Свердловской области за сутки вышло 337 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. С 1 по 2 ноября на всей территории Свердловской области наблюдался умеренный мокрый ...20.01.2020 Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидирует 391 единица снегоуборочной техники
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2020. Последствия воскресного снегопада на дорогах Среднего Урала ликвидирует 391 единица ...28.02.2018 В Свердловской области 27 февраля 577 дорожных машин ликвидировали последствия снегопада
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2018. В минувшие сутки, по данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, 577 ...