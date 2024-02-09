Последствия снегопада на свердловских трассах устраняли 307 единиц дорожной техники

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Свердловской области последствия снегопада и метели на региональных дорогах в ...05.02.2024 Региональные дороги Свердловской области от последствий снегопада очищали 345 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области за минувшие сутки в уборке региональных дорог от последствий ...24.11.2023 На очистку дорог Свердловской области вышло 219 единиц спецтехники
УрБК. Екатеринбург. 24.11.2023. 219 единиц дорожной техники вышло на дороги Свердловской области для устранения ...28.02.2023 В Свердловской области последствия снегопада устраняют 483 снегоуборочные машины
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведены 483 спецмашины: 288 ...22.02.2023 В Свердловской области на борьбу со снегопадом выведено 477 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведено 477 единиц ...