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Последствия снегопада на свердловских трассах устраняли 307 единиц дорожной техники

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали в общей сложности 307 единиц дорожной техники, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В минувшие сутки на территории региона выпало 3 мм снега. «Работали 200 комбинированных дорожных машин, 27 автомобилей с отвалом, 41 автогрейдер, 39 единиц другой техники. Для устранения зимней скользкости израсходовано 4 тыс. т пескосоляной смеси», — пишет департамент, ссылаясь на данные Управления автомобильных дорог Свердловской области.

Техника продолжает работать, устраняя участки с гололедом и снежным накатом на проезжей части.
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