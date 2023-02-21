В Свердловской области на борьбу со снегопадом выведено 477 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведено 477 единиц спецтехники: 305 комбинированных дорожных машин, 55 автомобилей с отвалом, 63 автогрейдера и 54 единицы другой техники. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Для ликвидации зимней скользкости применено 442 т песка, 13,5 тыс. т пескосоляной смеси и 60 т реагентов. Работы будут идти до тех пор, пока последствия снегопада на проезжей части не будут устранены полностью. Уточним, что за сутки в Свердловской области выпало 10 см снега.



На полную очистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается три-четыре часа после окончания снегопада; II, III и IV категорий — пять-шесть часов, V категории — 12 часов. Тротуары должны быть очищены в течение суток. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог (343) 262-50-65.