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В Свердловской области на дорогах на уборке снега было задействовано 209 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. В Свердловской области для устранения скользкости на трассах было задействовано 156 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 21 автомобиль с отвалом, 14 единиц другой техники. Для ликвидации зимней скользкости было применено 5 тыс. 420 т пескосоляной смеси и 122 т песка. Об этом со ссылкой на данные Управления автодорог сообщает департамент информационной политики региона.

Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и расчисткой в реальном времени помогают 51 автоматический пост дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами. С 10 на 11 октября низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 36 метеопостах.

Ожидается, что мелкий снегопад будет продолжаться в течение дня. Снегоуборочные машины будут работать до полной расчистки проезжей части.

Стоит отметить, что в связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция региона работает в усиленном режиме. Сотрудники ведомства напомнили автомобилистам о правилах дорожного движения в условиях гололедицы.

В частности, дорожная полиция советует водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, отказаться от поездок в ближайшие дни.

Ранее свердловские метеорологи объявили штормовое предупреждение в связи со снегопадами и похолоданием.
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