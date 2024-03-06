В Свердловской области на дорогах на уборке снега было задействовано 209 единиц спецтехники

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УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Свердловская Госавтоинспекция в связи с погодными условиями работает в усиленном ...

Последствия снегопада на свердловских трассах устраняли 307 единиц дорожной техники

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидировали в общей сложности 307 ...

На дорогах Свердловской области в круглосуточном режиме работают 380 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. На уборку дорог в Свердловской области 21 февраля было выведено 380 единиц спецтехники. ...

В Свердловской области в уборке снега на дорогах задействовано 258 комбинированных машин

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 ...

На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...