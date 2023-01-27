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На дорогах Свердловской области в круглосуточном режиме работают 380 снегоуборочных машин

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. На уборку дорог в Свердловской области 21 февраля было выведено 380 единиц спецтехники. Работы будут продолжаться круглосуточно до окончания снегопада и полного устранения снежных заносов, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продолжится до 22 февраля включительно, а высота снежного покрова достигнет 10 см. По данным областного Управления автомобильных дорог Свердловской области, в ночь с 20 на 21 февраля в среднем выпало около 2 см снега.

Для ликвидации зимней скользкости уже израсходовано 20 т песка, 225 т пескосоляной смеси и 60 т реагентов.

Специалисты Управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и расчисткой в реальном времени помогают 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

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