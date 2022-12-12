В Свердловской области 27 и 28 января ожидаются снегопады

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Специалисты Управления автодорог Свердловской области предупредили автомобилистов о снегопадах, ожидающихся в регионе 27 и 28 января. Высота снежного покрова может достигать 6 см. К расчистке областных дорог готовы приступить 300 единиц снегоуборочной техники, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей, пассажиров и пешеходов воздержаться во время снегопада от дальних поездок. Если же пришлось отправиться в путь, то соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим и стиль вождения, учитывая сложные дорожные условия. А также не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега», — говорится в сообщении.
Специалисты управления автодорог держат на контроле качество содержания дорожного полотна на междугородних автомагистралях. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и работой подрядных организаций в реальном времени помогает 51 автоматический пост дорожного контроля, оборудованный метеодатчиками и видеокамерами.
По прогнозу синоптиков, больше всего снега ожидается на территории Шалинского городского округа, Нижних Серег и Алапаевска.
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