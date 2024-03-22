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Вчера, 14:04

Свердловские спасатели напомнили гражданам о правилах поведения при снегопадах

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Специалисты МЧС России предупредили свердловчан об ожидающихся снегопадах и перечислили правила поведения для обеспечения безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков 10 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, метель, ветер с порывами до 17 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области убедительно рекомендует свердловчанам в период непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и своих близких. Особенно бдительными необходимо быть автолюбителям. Следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а в случае, если автомобиль не оснащен зимней резиной — исключить их», — говорится в сообщении.

Свердловские госавтоинспекторы напомнили автомобилистам о необходимости поменять резину в начале недели, также предупреждение о резкой смене погоды и правилах поведения на трассе опубликовали специалисты ФКУ «Уралуправтодор».

Свердловские синоптики ранее сообщили, что 9 октября в регионе ожидается мокрый снег, а 10 октября — установление временного снежного покрова.
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