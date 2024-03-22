Свердловские спасатели напомнили гражданам о правилах поведения при снегопадах

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. 22 и 23 марта на территории Свердловской области ожидается ветреная погода, пишет ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...23.03.2023 На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ...15.07.2022 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде в регионе
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Специалисты МЧС Среднего Урала продлили предупреждение о непогоде в Свердловской ...29.10.2018 В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег
УрБК, Челябинск, 29.10.2018. 29 октября в Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и налипание ...