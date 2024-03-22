Свердловские спасатели напомнили гражданам о правилах поведения при снегопадах

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На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...

На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ...

Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде в регионе

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. Специалисты МЧС Среднего Урала продлили предупреждение о непогоде в Свердловской ...

В Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и мокрый снег

УрБК, Челябинск, 29.10.2018. 29 октября в Челябинской и Свердловской областях ожидается сильный ветер и налипание ...