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Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует автовладельцам сменить летние шины на зимние

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Госавтоинспекция Свердловской области, в связи с ухудшением с 9 октября погодных условий, рекомендует водителям сменить летние шины на зимние, а также позаботиться о техническом состоянии транспортного средства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«За невыполнение требований законодательства водители транспортных средств будут привлечены к административной ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в размере 500 руб.», — предупреждает ведомство.

Как ранее писал УрБК, согласно прогнозам ГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первой половине рабочей недели на всей территории региона температура воздуха по ночам будет опускаться до 3 градусов ниже нуля, а в среду в области выпадет снег.
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