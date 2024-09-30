Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует автовладельцам сменить летние шины на зимние

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В Свердловской области в середине недели ожидается снег

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Свердловской области в середине недели ожидается снег. Об этом сообщается на сайте ...

В Свердловской области к середине недели похолодает до 3 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. На территории Свердловской области к середине недели ночные температуры будут ...

В Свердловской области в первой половине недели ночные температуры будут опускаться до 9 градусов

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В Свердловской области в первой половине недели по ночам будет сохраняться прохладная ...

В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...

Госавтоинспекция Свердловской области вновь призывает водителей сменить летние шины на зимние

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Управление ГИБДД Свердловской области настоятельно рекомендует автомобилистам сменить ...