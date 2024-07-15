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Уральские метеорологи объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Уральские синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«В связи с обострением атмосферного фронта над Уралом 10-11 октября ожидаются сильные осадки, переходящие в снег, установление временного снежного покрова, отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат и заносы, усиление ветра 15-20 м/с, метель», — говорится в сообщении.
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