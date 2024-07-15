Уральские метеорологи объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. На территории Свердловской области 10 октября установится временный снежный покров. Об ...15.07.2024 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. На территории Свердловской области синоптики 15 июля объявили штормовое предупреждение ...07.06.2024 В Свердловской области 7 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 7 июня объявили штормовое предупреждение ...03.05.2024 На юге Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются снегопады и гололедица
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. На юге Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются снегопады, гололедица и метели. ...25.02.2020 В Челябинской области прогнозируют сильный снег и гололед
УрБК, Челябинск, 25.02.2020. В отдельных районах Челябинской области завтра, 26 февраля, прогнозируют опасные ...