Уральские метеорологи объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. Уральские синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 и 11 октября. Информация опубликована на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«В связи с обострением атмосферного фронта над Уралом 10-11 октября ожидаются сильные осадки, переходящие в снег, установление временного снежного покрова, отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат и заносы, усиление ветра 15-20 м/с, метель», — говорится в сообщении.