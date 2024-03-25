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В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области до конца недели температура ночью будет опускаться до 15 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, на некоторых территориях Среднего Урала в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 8 градусов выше нуля. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, туман. Прогнозируется переменчивый ветер с порывами до 17 м/с.

В Екатеринбурге синоптики обещают до минус 8 градусов по ночам, днем — до 7 градусов выше нуля, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ожидается переменчивый со скоростью 4-9 м/с.
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