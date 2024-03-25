В Свердловской области до конца недели в ночное время ожидаются заморозки до минус 15 градусов

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. На некоторых территориях Свердловской области плюсовые температуры будут сохраняться в ...14.03.2024 В Свердловской области до конца недели днем будут преобладать плюсовые температуры
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время суток ожидаются плюсовые ...11.03.2024 В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В Свердловской области в начале недели ночные температуры будут опускаться до 26 ...04.03.2024 В начале недели в Свердловской области потеплеет до 4 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. На территории Свердловской области на этой неделе днем воздух будет прогреваться ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...