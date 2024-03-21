В Свердловской области в первой половине недели местами плюсовая температура будет сохраняться в ночное время

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время суток будут преобладать плюсовые ...18.03.2024 В Свердловской области в первой половине недели температура днем будет подниматься до 9 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. На территории Свердловской области в первой половине недели температура в дневные часы ...14.03.2024 В Свердловской области до конца недели днем будут преобладать плюсовые температуры
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время суток ожидаются плюсовые ...04.03.2024 В начале недели в Свердловской области потеплеет до 4 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. На территории Свердловской области на этой неделе днем воздух будет прогреваться ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...