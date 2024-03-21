В Свердловской области в первой половине недели местами плюсовая температура будет сохраняться в ночное время

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. На некоторых территориях Свердловской области плюсовые температуры будут сохраняться в ночное время суток. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, в Свердловской области в дневное время воздух будет прогреваться до 10 градусов выше нуля, ночью температура будет колебаться от 3 градусов ниже нуля до 2 выше нуля. Ожидаются умеренные осадки, гололедица, переменчивый ветер с порывами до 14 м/с.



В Екатеринбурге в первой половине недели днем ожидается до 10 градусов тепла, ночью температура будет сохраняться в районе 3 градусов выше нуля. Также прогнозируются переменчивый ветер со скоростью 4-9 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега.