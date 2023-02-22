В Свердловской области последствия снегопада устраняют 483 снегоуборочные машины

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведены 483 спецмашины: 288 комбинированных дорожных машин, 51 автомобиль с отвалом, 90 автогрейдеров, 34 погрузчика и 20 единиц другой техники. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Для устранения зимней скользкости использовано 344 т песка, 12,2 тыс. т песко-соляной смеси. Работа будет идти до полного устранения последствий снегопада на проезжей части. Уточним, что за сутки в западной и восточной частях Среднего Урала выпало до 10 см снега.



На полную очистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается три-четыре часа после окончания снегопада; II, III и IV категорий — пять-шесть часов, V категории — 12 часов. Тротуары должны быть очищены в течение суток. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог (343) 262-50-65.