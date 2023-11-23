На свердловские трассы вывели 192 единицы спецтехники для борьбы с гололедом

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Для ликвидации последствий сильного снегопада на уборке снега с автотрасс Свердловской ...22.11.2023 Свердловские трассы чистят от снегопада 311 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...22.02.2023 В Свердловской области на борьбу со снегопадом выведено 477 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведено 477 единиц ...12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...02.11.2021 В Екатеринбурге для борьбы с гололедом задействуют 147 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы за сутки рассыпали 166 т противогололедных ...