УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:45

На свердловские трассы вывели 192 единицы спецтехники для борьбы с гололедом

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Для борьбы с гололедом и устранения последствий снегопада на дороги Свердловской области были выведены 192 спецмашины. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

«Работу по устранению зимней скользкости вели 192 единицы техники: 146 комбинированных дорожных машин, 16 автомобилей с отвалом, 22 автогрейдера, 8 единиц другой спецтехники», — уточнили в департаменте. Для борьбы с гололедом было использовано 2 тыс. 777 т песко-соляной смеси.

Напомним, что последние несколько дней на территории Свердловской области шли сильные снегопады. Синоптики несколько раз продлевали штормовое предупреждение.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2023 На свердловские трассы вывели 334 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Для ликвидации последствий сильного снегопада на уборке снега с автотрасс Свердловской ...

22.11.2023 Свердловские трассы чистят от снегопада 311 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...

22.02.2023 В Свердловской области на борьбу со снегопадом выведено 477 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведено 477 единиц ...

12.12.2022 На дорогах Свердловской области последствия снегопада устраняют 290 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. На дороги Свердловской области для устранения последствий снегопада сегодня вышло 290 ...

02.11.2021 В Екатеринбурге для борьбы с гололедом задействуют 147 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы за сутки рассыпали 166 т противогололедных ...

Популярные новости
01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году03.11.2023Ночь искусств в музее31.10.2023Новостройки подорожали на 5-20%
Архив новостей
Ноябрь 2023 (628)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18