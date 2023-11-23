На свердловские трассы вывели 192 единицы спецтехники для борьбы с гололедом

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Свердловские трассы чистят от снегопада 311 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. На уборке трасс в Свердловской области после сильного снегопада задействованы 206 ...

В Свердловской области на борьбу со снегопадом выведено 477 спецмашин

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В Свердловской области на борьбу с последствиями снегопада выведено 477 единиц ...

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В Екатеринбурге для борьбы с гололедом задействуют 147 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы за сутки рассыпали 166 т противогололедных ...