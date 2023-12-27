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Свердловская Госавтоинспекция в связи с погодными условиями работает в усиленном режиме

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Свердловская Госавтоинспекция в связи с погодными условиями работает в усиленном режиме. Сотрудники ведомства напомнили автомобилистам о правилах дорожного движения в условиях гололедицы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дорожной полиции.

«В условиях обильного выпадения снежных осадков и гололедицы, следует двигаться на пониженной скорости и исключить резкие перестроения, торможения, обгоны. Дистанцию необходимо увеличить вдвое и не «вклиниваться» в ряды, создавая помехи другим участникам. Агрессивное поведение на дороге недопустимо. Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», — говорится в сообщении.

Ранее свердловские метеорологи объявили штормовое предупреждение в связи со снегопадами и похолоданием.
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