Свердловская Госавтоинспекция в связи с погодными условиями работает в усиленном режиме

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения движения для всех видов ...20.12.2019 Госавтоинспекция Свердловской области призвала жителей региона отказаться от поездок на личном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Госавтоинспекция Свердловской области призвала жителей региона отказаться от поездок на ...16.04.2019 Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о возможном ухудшении обстановки на дорогах из-за снега и дождя
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. Сегодня, 16 апреля на Среднем Урале прошел дождь и выпал снег, а ночью ожидается ...25.01.2019 Госавтоинспекция Свердловской области выступила со спецобращением в связи с ухудшением погодных условий
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выступило со спецобращением к ...28.03.2017 Свердловское Управление ГИБДД предупреждает водителей о предстоящей гололедице
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области обратилось к водителям с просьбой ...