Свердловская Госавтоинспекция в связи с погодными условиями работает в усиленном режиме

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Свердловская ГИБДД ограничила движение для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения движения для всех видов ...

Госавтоинспекция Свердловской области призвала жителей региона отказаться от поездок на личном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2019. Госавтоинспекция Свердловской области призвала жителей региона отказаться от поездок на ...

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила о возможном ухудшении обстановки на дорогах из-за снега и дождя

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. Сегодня, 16 апреля на Среднем Урале прошел дождь и выпал снег, а ночью ожидается ...

Госавтоинспекция Свердловской области выступила со спецобращением в связи с ухудшением погодных условий

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2019. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выступило со спецобращением к ...

Свердловское Управление ГИБДД предупреждает водителей о предстоящей гололедице

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области обратилось к водителям с просьбой ...