В Свердловской области на уборку трасс от последствий снегопада вывели 262 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...24.10.2023 В Свердловской области на уборку автодорог от последствий снегопада вышло 122 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Свердловской области на уборку междугородних трасс от последствий снегопада вывели ...21.02.2023 На уборку улиц Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня выйдут 447 рабочих и 206 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада будет ...21.02.2023 На дорогах Свердловской области в круглосуточном режиме работают 380 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. На уборку дорог в Свердловской области 21 февраля было выведено 380 единиц спецтехники. ...25.11.2022 На дорогах Среднего Урала в ликвидации последствий снегопада задействовали 357 снегоуборочных машин
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. На уборке дорог Свердловской области от последствий снегопада было задействовано 357 ...