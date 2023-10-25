В Свердловской области на уборку трасс от последствий снегопада вывели 262 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Свердловской области на уборку автодорог было выведено 262 единицы снегоуборочной техники. Они продолжат работу до полного устранения низких сцепных качеств покрытия, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала. За прошедшие сутки дорожники использовали 4 тыс. 258 кубометров песко-соляной смеси для устранения последствий гололеда. Новые ограничения движения на региональных автодорогах, связанные с неудовлетворительным состоянием полотна, не вводились.

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