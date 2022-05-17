УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:57

На Среднем Урале еще на один день продлили предупреждение о сильном снеге

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. В Свердловской области 23 ноября ожидаются сильный снег, мокрый снег, а также гололедные явления. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов», — говорится в сообщении.

Напомним, что ведомство не раз продлевало предупреждение о сильном снеге в регионе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.05.2022 На Среднем Урале 18 мая ожидаются грозы и сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Свердловской области завтра, 18 мая, местами ожидается ветер с порывами до 17 м/с и ...

03.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...

30.11.2021 МЧС России предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололедице 30 ноября

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует жителей Среднего ...

21.06.2021 В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося циклона

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. На Среднем Урале 22 июня 2021 года ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом ...

18.02.2020 В Свердловской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По данным синоптиков, сегодня, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный мокрый ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (500)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18