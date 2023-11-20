Свердловские синоптики предупредили о снежном шторме в регионе 22 ноября

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. По данным синоптиков, 21 ноября на территории Свердловской области ожидаются сильный ...01.11.2023 На Среднем Урале 2 ноября ожидается сильный снег
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области 2 ноября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом ...03.12.2021 В Свердловской области 4 декабря ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. По данным синоптиков, 4 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра ...05.02.2021 На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое ...28.10.2019 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...