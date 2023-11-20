Свердловские синоптики предупредили о снежном шторме в регионе 22 ноября

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. 22 ноября на территории Свердловской области ожидаются метели, сильный снегопад и гололед. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.



В связи с этим специалисты МЧС предупреждают пешеходов о том, что ходить следует аккуратнее (из-за снега можно не увидеть яму на тротуаре).



«Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными», — подчеркнули в ведомстве. Нужно избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Все это может привести к ДТП во время метели.



От поездок за город спасатели просят воздержаться на время бури. Если же поехать все же пришлось, водителю лучше взять с собой лопату, трос, топор, горячий чай, зарядить телефон и одеться потеплее.