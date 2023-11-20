УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Свердловские синоптики предупредили о снежном шторме в регионе 22 ноября

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. 22 ноября на территории Свердловской области ожидаются метели, сильный снегопад и гололед. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.

В связи с этим специалисты МЧС предупреждают пешеходов о том, что ходить следует аккуратнее (из-за снега можно не увидеть яму на тротуаре).

«Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными», — подчеркнули в ведомстве. Нужно избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Все это может привести к ДТП во время метели.

От поездок за город спасатели просят воздержаться на время бури. Если же поехать все же пришлось, водителю лучше взять с собой лопату, трос, топор, горячий чай, зарядить телефон и одеться потеплее.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.11.2023 На Среднем Урале 21 ноября ожидаются сильный снег, метели и порывы ветра до 15 м/с

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. По данным синоптиков, 21 ноября на территории Свердловской области ожидаются сильный ...

01.11.2023 На Среднем Урале 2 ноября ожидается сильный снег

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Свердловской области 2 ноября местами ожидаются сильные осадки в виде снега. Об этом ...

03.12.2021 В Свердловской области 4 декабря ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. По данным синоптиков, 4 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра ...

05.02.2021 На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое ...

28.10.2019 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (466)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18