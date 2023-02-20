В Свердловской области продлено предупреждение о сильном снегопаде

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Свердловской области сохраняется предупреждение о сильных осадках в виде снега и гололедице. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.
На Среднем Урале в ночь на 22 февраля также ожидается сильный снегопад. Специалисты просят быть осторожнее. При управлении транспортом стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров.
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...10.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. В Свердловской области 11 февраля ожидается сильный снег. Соответствующее ...03.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...05.02.2021 На Среднем Урале в выходные ожидаются сильный снег и резкое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области в эти выходные, 6 и 7 февраля, объявлено штормовое ...14.11.2019 На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за снега
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. На Среднем Урале на 15 ноября объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ...