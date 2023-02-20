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Вчера, 16:22

В Свердловской области продлено предупреждение о сильном снегопаде

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. В Свердловской области сохраняется предупреждение о сильных осадках в виде снега и гололедице. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

На Среднем Урале в ночь на 22 февраля также ожидается сильный снегопад. Специалисты просят быть осторожнее. При управлении транспортом стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких маневров.

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