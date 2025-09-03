В Свердловской области объявили штормовое предупреждение о сильных дождях

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. В Свердловской области на 9 сентября 2025 года объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях. Это следует из сводки регионального ГУ МЧС.



«9 сентября в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.



Спасатели рекомендуют жильцам закрыть окна и двери, владельцам частных домов проверить ливневую канализацию и очистить стоки от мусора.



Также МЧС советует автомобилистам соблюдать дистанцию и скоростной режим, не объезжать лужи на высокой скорости, так как под водой могут быть ямы, и не пытаться проехать, если дорогу затопило.