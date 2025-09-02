УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 16:05

В Свердловской области 4 сентября местами ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. На Среднем Урале 4 сентября сохранится непогода. В регионе местами ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ведомство рекомендует свердловчанам по возможности оставаться дома, закрыть в помещении все окна и двери, а также очистить стоки от мусора.

Водителям автотранспорта на время ливней необходимо соблюдать скоростной режим, не объезжать лужи на высокой скорости, так как под ними могут скрываться ямы, и не пытаться проезжать затопленные участки.
