В Свердловской области 4 сентября местами ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. На Среднем Урале 3 сентября местами ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба ГУ ...27.08.2025 В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает официальный ...25.07.2025 В Свердловской области 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. На Среднем Урале 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни, сообщает ...24.07.2025 В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди, предупреждает пресс-служба ...19.06.2025 В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, ...