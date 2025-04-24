В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.



Спасатели просят автовладельцев и жильцов быть осторожными. Они советуют закрывать окна и двери в домах, а также чистить водостоки от мусора на частных территориях.



Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию, не объезжать лужи на высокой скорости (под ними могут скрываться ямы) и не пытаться проезжать по затопленным участкам дорог.