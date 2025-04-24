В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. На Среднем Урале 25 апреля местами ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщается в ...31.07.2023 В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с. ...08.08.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом ...24.05.2022 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...18.05.2022 На Среднем Урале 19 мая ожидаются очень сильные дожди, грозы и град
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Свердловской области завтра, 19 мая, местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и ...