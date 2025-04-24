УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:51

В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят автовладельцев и жильцов быть осторожными. Они советуют закрывать окна и двери в домах, а также чистить водостоки от мусора на частных территориях.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию, не объезжать лужи на высокой скорости (под ними могут скрываться ямы) и не пытаться проезжать по затопленным участкам дорог.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.04.2025 В Свердловской области 25 апреля местами ожидаются грозы и град

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. На Среднем Урале 25 апреля местами ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщается в ...

31.07.2023 В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с. ...

08.08.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом ...

24.05.2022 В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. В Свердловской области 25 мая ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 ...

18.05.2022 На Среднем Урале 19 мая ожидаются очень сильные дожди, грозы и град

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. В Свердловской области завтра, 19 мая, местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (347)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18