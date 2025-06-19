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Вчера, 15:43

На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и ливень

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и сильные осадки в виде дождя, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

Спасатели советуют гражданам не использовать электрические приборы во время грозы, закрывать окна и двери в домах, очистить водостоки от мусора на частных территориях, а также убрать предметы с улицы, которые может унести ветром. Вне дома рекомендуется избегать высоких сооружений и открытых пространств.

Водителям напоминают об опасности проезда по затопленным участкам дорог. Спасатели просят соблюдать скоростной режим, не отвлекаться от движения и не проезжать рядом с линиями электропередачи.
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