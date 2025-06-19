На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и ливень

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, ...24.04.2025 В Свердловской области 25 апреля местами ожидаются грозы и град
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. На Среднем Урале 25 апреля местами ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщается в ...04.06.2024 В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Свердловской области до конца недели ожидаются грозы со шквалистым ветром. Об этом ...04.06.2024 На Среднем Урале 4-5 июня прогнозируются ливни, град, грозы и ветер до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. 4 и 5 июня 2024 года местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ...02.06.2023 На Среднем Урале 3 июня ожидаются град, грозы и ветер до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В Свердловской области 3 июня ожидаются град, грозы и ветер до 25 м/с. Об этом сообщает ...