На Среднем Урале 24 июля ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. На Среднем Урале 24 июля прогнозируются сильные дожди и грозы, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.



Ведомство рекомендует на время непогоды закрыть в помещении все окна и двери, не использовать электроприборы, избегать открытых пространств и высоких объектов при нахождении на улице. Владельцам частных домов советуют проверить и очистить от мусора системы водоотведения.



Автомобилистам необходимо соблюдать осторожность при движении и находить пути объезда подтопленных участков.