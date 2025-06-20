На Среднем Урале 24 июля ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и сильные осадки в виде дождя, предупреждает ...19.06.2025 В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, ...13.07.2023 На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По данным синоптиков, 14 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. ...08.08.2022 В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В Свердловской области 9 августа ожидаются сильные дожди, грозы и град. Об этом ...02.08.2018 В Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра, дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. На Среднем Урале 3 августа 2018 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ...