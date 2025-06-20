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Вчера, 14:32

На Среднем Урале 24 июля ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. На Среднем Урале 24 июля прогнозируются сильные дожди и грозы, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Ведомство рекомендует на время непогоды закрыть в помещении все окна и двери, не использовать электроприборы, избегать открытых пространств и высоких объектов при нахождении на улице. Владельцам частных домов советуют проверить и очистить от мусора системы водоотведения.

Автомобилистам необходимо соблюдать осторожность при движении и находить пути объезда подтопленных участков.
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