В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. На Среднем Урале 24 июля прогнозируются сильные дожди и грозы, предупреждает ...19.06.2025 В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, ...09.04.2025 В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый ...04.07.2019 В Свердловской области днем 4 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Синоптики выпустили экстренное предупреждение о том, что днем 4 июля в Свердловской ...01.07.2019 В Свердловской области 2 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. По сообщению синоптиков, днем 2 июля на крайнем юге Свердловской области ожидаются ...