В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди, предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.



Ведомство рекомендует жильцам на время непогоды закрыть в помещении все окна и двери, а также очистить от мусора системы водоотведения.



Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, а также находить пути объезда подтопленных участков.