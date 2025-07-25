На Среднем Урале 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. На Среднем Урале 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни, сообщает ...24.07.2025 В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди, предупреждает пресс-служба ...23.07.2025 На Среднем Урале 24 июля ожидаются сильные дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. На Среднем Урале 24 июля прогнозируются сильные дожди и грозы, предупреждает ...20.06.2025 На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и ливень
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и сильные осадки в виде дождя, предупреждает ...19.06.2025 В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, ...