УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:03

На Среднем Урале 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. В Свердловской области 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МЧС.

Ведомство рекомендует на время непогоды закрыть в помещении все окна и двери, не использовать электроприборы, а на улице избегать открытых пространств и высоких объектов. Владельцам частных домов советуют проверить и очистить от мусора системы водоотведения.

За рулем необходимо соблюдать осторожность при движении и находить пути объезда подтопленных участков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.07.2025 В Свердловской области 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. На Среднем Урале 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни, сообщает ...

24.07.2025 В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди, предупреждает пресс-служба ...

23.07.2025 На Среднем Урале 24 июля ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. На Среднем Урале 24 июля прогнозируются сильные дожди и грозы, предупреждает ...

20.06.2025 На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и ливень

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На Среднем Урале 21 июня ожидаются грозы и сильные осадки в виде дождя, предупреждает ...

19.06.2025 В Свердловской области 20 июня ожидаются грозы и сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. На Среднем Урале 20 июня ожидаются грозы и очень сильные осадки в виде дождя, ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.