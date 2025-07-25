На Среднем Урале 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. В Свердловской области 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МЧС.



Ведомство рекомендует на время непогоды закрыть в помещении все окна и двери, не использовать электроприборы, а на улице избегать открытых пространств и высоких объектов. Владельцам частных домов советуют проверить и очистить от мусора системы водоотведения.



За рулем необходимо соблюдать осторожность при движении и находить пути объезда подтопленных участков.