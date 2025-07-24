В Свердловской области 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. На Среднем Урале 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Ведомство рекомендует жильцам по возможности оставаться дома, закрыть в помещении все окна и двери, проверить наличие протечек.



Автомобилистам на время ливня необходимо прервать поездку. Во время движения следует соблюдать скоростной режим, а также находить пути объезда подтопленных участков.