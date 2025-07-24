В Свердловской области 25 и 26 июля местами ожидаются сильные дожди и ливни

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. В Свердловской области 25 июля ожидаются сильные дожди, предупреждает пресс-служба ...23.07.2025 На Среднем Урале 24 июля ожидаются сильные дожди и грозы
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2025. На Среднем Урале 24 июля прогнозируются сильные дожди и грозы, предупреждает ...09.04.2025 В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля местами ожидаются сильные дожди и мокрый ...15.07.2022 В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 25 м/с
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Свердловской области 15 июля ожидаются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра ...01.07.2019 В Свердловской области 2 июля ожидаются сильные дожди
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. По сообщению синоптиков, днем 2 июля на крайнем юге Свердловской области ожидаются ...