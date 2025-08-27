В Свердловской области 3 сентября местами ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. На Среднем Урале 3 сентября местами ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Ведомство рекомендует жильцам по возможности оставаться дома, закрыть в помещении все окна и двери, очистить стоки от мусора.



Автомобилистам на время непогоды необходимо соблюдать скоростной режим, не объезжать лужи на высокой скорости (под ними могут скрываться ямы) и не пытаться проезжать по затопленным участкам дорог.