Вчера, 13:44

В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС по региону.

Ведомство рекомендует на время непогоды закрыть в помещении все окна и двери, не использовать электроприборы. На улице следует избегать открытых пространств и высоких объектов. Владельцам частных домов советуют проверить и очистить от мусора системы водоотведения.

За рулем необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и объезжать подтопленные участки.
