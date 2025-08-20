В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС по региону.



Ведомство рекомендует на время непогоды закрыть в помещении все окна и двери, не использовать электроприборы. На улице следует избегать открытых пространств и высоких объектов. Владельцам частных домов советуют проверить и очистить от мусора системы водоотведения.



За рулем необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и объезжать подтопленные участки.