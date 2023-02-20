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Вчера, 13:19

На Среднем Урале предупреждение о сильном ветре и гололеде продлили на 4 ноября

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области 4 ноября ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — говорится в сообщении.

Напомним, что подобное предупреждение региональное ведомство делало на 3 ноября.
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