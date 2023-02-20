На Среднем Урале предупреждение о сильном ветре и гололеде продлили на 4 ноября

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области 21 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед и ...29.03.2022 На Среднем Урале на 30 марта объявили предупреждение о сильном ветре и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. По данным синоптиков, 30 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до ...03.02.2022 В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снегопаде и гололедице
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2022. В Свердловской области 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега и гололедица на ...18.02.2020 В Свердловской области прогнозируют мокрый снег и сильный ветер
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2020. По данным синоптиков, сегодня, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный мокрый ...28.10.2019 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный снег и метели
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Днем и вечером 28 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снег, ...