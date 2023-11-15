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На ЕКАДе произошло более 20 ДТП с участием 40 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 89 по 79 км (от Полевского до Челябинского тракта) утром 29 ноября произошло более 20 ДТП. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко.

«По предварительной информации, сегодня, 29 ноября 2023 года около 09.00 произошло массовое ДТП с участием порядка 40 автомобилей», — указано в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области.

В связи с этим данный участок был временно закрыт для движения автотранспорта. Позже на официальном Telegram-канале Управления ГИБДД по Свердловской области появилось сообщение о том, что движение на участке ЕКАД с 18 по 29 км восстановлено.

Напомним, что утром 29 ноября на территории Свердловской области прошли ледяной дождь и мокрый снег. В результате на дорогах вновь появился гололед.
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