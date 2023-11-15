На ЕКАДе произошло более 20 ДТП с участием 40 автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На борьбу с гололедом на дорогах Свердловской области будет направлено около 300 единиц ...Сегодня, 10:15 Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...Сегодня, 09:25 Свердловское ГУ МЧС предупредило о ледяном дожде
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В ...15.11.2023 Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка ...25.10.2023 На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...