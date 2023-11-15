На ЕКАДе произошло более 20 ДТП с участием 40 автомобилей

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Чистить от гололеда свердловские трассы будет 300 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На борьбу с гололедом на дорогах Свердловской области будет направлено около 300 единиц ...

Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...

Свердловское ГУ МЧС предупредило о ледяном дожде

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются ледяной дождь и мокрый снег. В ...

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень возле Белоярского временно закрыли из-за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Участок федеральной дороги Екатеринбург — Тюмень с 1 по 17 километр (в обход поселка ...

На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения из-за плохого состояния дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. На автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово введено частичное ограничение движения для ...