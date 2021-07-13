Проект старейшего участка ЕКАД изменен для организации удобных съездов в садовые товарищества

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Для участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) изменен проект реконструкции одного из съездов. Это было сделано для организации удобного и безопасного доступа в близлежащие садовые товарищества. Реконструкция данного отрезка ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



Правоповоротный съезд с ЕКАД на дублер Сибирского тракта был закрыт для реконструкции еще в сентябре. В ходе выполнения проекта на участке от седьмого до конца девятого километра потребовалось провести дополнительные работы. Для этого была отредактирована проектная документация и получен новый положительный вердикт госэкспертизы.



Измененный проект дает возможность исправить конфигурацию заезда и выезда из садов «Долинка», «Ласточка», «Солнечный» и поселка Семь Ключей. Вдобавок параллельно кольцевой дороге будет построен местный проезд с тротуарами и освещение. Местные жители получат более удобный и безопасный выезд на крупную магистраль. Локальный проезд способствует эффективному распределению транспортной нагрузки для садоводств и поселка.



Нововведения привели к росту объемов и сроков работ на объекте. На правоповоротном съезде с ЕКАД на дублер Сибирского тракта подготовлено земляное полотно из скального грунта. Устройство слоев дорожной одежды и покрытия могут быть выполнены только в теплое время года. Движение по съезду будет открыто к июлю 2023 года.



Пока идут работы, специалисты Управления автомобильных дорог Свердловской области подготовили временную схему организации дорожного движения, с помощью которой можно безопасно проехать на дублер Сибирского тракта через транспортную развязку на пересечении ЕКАД — улицы Владимира Высоцкого. Для обеспечения безопасности проезда на развязке временно установлен светофор.