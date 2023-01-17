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На Екатеринбургской кольцевой автодороге после реконструкции открыли 10-километровый участок

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) после реконструкции открыли движение по участку, который соединяет Челябинский, Тюменский тракты и Кольцовскую дорогу. Отрезок длиной 9,9 км отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На Екатеринбургской кольцевой автодороге после реконструкции открыли 10-километровый участок
Фото: Борис Ярков

Участок ЕКАДа был построен в 90-е годы, но перестал справляться с выросшим за это время трафиком. Теперь дорога расширена до четырех полос с разделением встречных потоков транспорта. Длина последнего этапа реконструкции составляет 3,1 км. Фактически дорожники создали еще одну двухполосную дорогу параллельно существующей.

«Общая стоимость реконструкции составила 5,3 млрд рублей. Из них 4,3 млрд составило федеральное софинансирование. По сути этот участок связывает в единую транспортную схему большинство логистических центров, находящихся в границах Екатеринбургской городской агломерации», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Для обеспечения доступа в находящиеся рядом садовые товарищества изменена конфигурация транспортной схемы для садов и поселков «Долинка», «Ласточка», «Солнечный» и «Семь Ключей». Параллельно кольцевой дороге организован местный проезд с тротуаром и освещением.

Работы на объекте будут полностью завершены в августе ко Дню города.
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