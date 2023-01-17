На Екатеринбургской кольцевой автодороге после реконструкции открыли 10-километровый участок

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Для участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) изменен проект реконструкции ...28.12.2022 Под Екатеринбургом открыли движение по «горбатому мосту»
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) открылось движение по «горбатому ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального ...05.04.2019 На строительство и реконструкцию ЕКАД в 2019 году будет направлено дополнительно 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2019. На строительство и реконструкцию екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) выделят ...