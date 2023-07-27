В Екатеринбурге после ремонта открыли движение на ЕКАДе в районе пересечения с трассой на Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Дорожные рабочие после ремонта открыли для движения автотранспорта участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), где завершается реконструкция магистрали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Специалисты выполнили основные работы в районе пересечения с автодорогой «Екатеринбург — Тюмень». Длина сданного в эксплуатацию участка составила 3,13 км, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Реализация проекта потребовала переустройства всей инженерной инфраструктуры на данном отрезке. По словам начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова, открытие движения на этом участке стало долгожданным событием для автомобилистов.



«Здесь проложено 96 тыс. кв. м современного покрытия, почти 6 тыс. п. м барьерных ограждений, 5 тыс. п. м шумозащитных экранов. Построено три путепровода, два — над железной дорогой и один — на транспортной развязке, мост через реку Исеть, транспортная эстакада протяженностью 563 м. Помимо прочего, строители перенесли линии электропередач, сети водопровода и канализации, газопроводы и линии связи», — сообщил Вячеслав Данилов.



Реконструкция дороги позволила расширить проезжую часть до четырех полос. Кроме того, работы на участке «Семь Ключей — Большой Исток» помогли оптимизировать съезд с ЕКАДа на Тюменский тракт. Теперь жители садов и поселков «Долинка», «Ласточка», «Солнечный» и «Семь Ключей» могут безопасно выезжать на магистраль.



Также проектом предусмотрено обустройство тротуаров и освещения на этом участке. Сейчас у съезда на Тюменский тракт дорожники завершают установку шумозащитных экранов.