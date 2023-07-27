В Екатеринбурге после ремонта открыли движение на ЕКАДе в районе пересечения с трассой на Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) после реконструкции открыли движение по ...17.01.2023 Проект старейшего участка ЕКАД изменен для организации удобных съездов в садовые товарищества
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Для участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) изменен проект реконструкции ...28.12.2022 Под Екатеринбургом открыли движение по «горбатому мосту»
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) открылось движение по «горбатому ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального ...