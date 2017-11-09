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В массовом ДТП на ЕКАДе пострадали 12 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В результате серии ДТП на участке Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) между Полевским и Челябинским трактами утром 29 ноября пострадали 12 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

«В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом ЕКАДа из-за гололеда пострадали 12 человек», — пишет официальный Telegram-канал ведомства.

Четыре человека были госпитализированы в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести. Семь человек доставлены в ЦГКБ № 24. Один пострадавший от госпитализации отказался. Среди жертв ДТП — водитель автобуса, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко сообщила, что на участке с 89 по 79 км утром 29 ноября произошло более 20 ДТП с участием 40 автомобилей.

Напомним, что утром 29 ноября на территории Свердловской области прошли ледяной дождь и мокрый снег. В результате на дорогах вновь появился гололед.
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