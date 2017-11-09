В массовом ДТП на ЕКАДе пострадали 12 человек

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УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 89 по 79 км (от Полевского до ...

Чистить от гололеда свердловские трассы будет 300 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На борьбу с гололедом на дорогах Свердловской области будет направлено около 300 единиц ...

Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...

В результате ДТП под Ярославлем пострадали 18 человек

В результате ДТП с участием автобуса пострадали 18 человек, 16 из которых — дети. Об этом сообщает агентство ...

На Алтае произошло второе за неделю ДТП с участием автобуса

В Алтайском крае на трассе Новониколаевка — Вишневка в пятницу утром перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, сообщает ...