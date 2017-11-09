В массовом ДТП на ЕКАДе пострадали 12 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 89 по 79 км (от Полевского до ...Сегодня, 11:20 Чистить от гололеда свердловские трассы будет 300 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На борьбу с гололедом на дорогах Свердловской области будет направлено около 300 единиц ...Сегодня, 10:15 Госавтоинспекция из-за гололеда перекрыла участок ЕКАД
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Челябинского до Полевской ...09.11.2017 В результате ДТП под Ярославлем пострадали 18 человек
В результате ДТП с участием автобуса пострадали 18 человек, 16 из которых — дети. Об этом сообщает агентство ...01.11.2013 На Алтае произошло второе за неделю ДТП с участием автобуса
В Алтайском крае на трассе Новониколаевка — Вишневка в пятницу утром перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, сообщает ...