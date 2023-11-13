В результате столкновения автобуса и легковой машины на Серовском тракте погибли четыре человека

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В результате серии ДТП на участке Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) между ...13.11.2023 В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электрички
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Около полудня на железнодорожном переезде, находящемся в районе улицы Монтажников в ...02.03.2020 Пять человек погибли и один пострадал в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2020. Госавтоинспекция города Заречный (Свердловская область) устанавливает обстоятельства ...08.11.2017 В Алтайском крае в ДТП погибли четыре человека
В Топчихинском районе Алтайского края из-за столкновения рейсового автобуса с двумя автомобилями погибли четыре ...23.05.2012 В результате ДТП в Индии с участием туристического автобуса погибли 26 человек
23 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Уттаракханд на севере Индии погибли 26 человек. Об этом ...