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В результате столкновения автобуса и легковой машины на Серовском тракте погибли четыре человека

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на 208 км трассы Екатеринбург — Серов автомобиль Renault врезался в междугородний автобус. Погибли четыре человека, сообщает официальный Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения автобуса и легковой машины на Серовском тракте погибли четыре человека
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

«По предварительным данным, водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра обгон, потерял контроль за управлением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с междугородним автобусом King Long, двигающимся по 818 маршруту Североуральск-Екатеринбург», — указано в сообщении.

В результате столкновения погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля: двое мужчин, женщина и ребенок. Полиция устанавливает их личности. В автобусе находилось 26 пассажиров, никто не пострадал. Их отправили по месту назначения на попутном автобусе.

Ранее сообщалось, что утром 29 ноября Свердловскую область накрыли ледяной дождь и мокрый снег. В результате дороги покрылись гололедом. На участке ЕКАДа между Полевским и Челябинским трактами произошло массовое ДТП, в котором пострадали 12 человек. 11 из них были госпитализированы.
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