Под Североуральском Volkswagen врезался в автобус

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Инспекторы ГИБДД перекрыли участок Тюменского тракта на 31 километре в сторону ...

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. 29 ноября на 208 км трассы Екатеринбург — Серов автомобиль Renault врезался в ...

В результате столкновения автобуса и легковой машины на Серовском тракте погибли четыре человека

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Участок автодороги Серов — Североуральск — Ивдель с 9 по 142 км открыли для легковых и ...

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение грузового и пассажирского ...

Госавтоинспекция частично ограничила движение транспорта на участке Серов — Североуральск — Ивдель в обоих направлениях

16 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2011. Сегодня около 8 часов утра на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга столкнулись ...