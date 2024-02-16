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Под Североуральском Volkswagen врезался в автобус

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На 94 километре трассы «Серов — Североуральск — Ивдель» в Североуральском районе автомобиль Volkswagen Jetta вылетел на встречную полосу и врезался в автобус «ЛиАЗ». Об этом пишет Telegram-канал Управления ГИБДД по Свердловской области.

Под Североуральском Volkswagen врезался в автобус
Фото из официального Telegram-канала Управления ГИБДД по Свердловской области

Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время ими занимаются медики.

«В момент инцидента в салоне автобуса маршрута «Шахта Черемуховское-Глубокая-Североуральск» находилось пять пассажиров. По факту дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку», — говорится в сообщении ведомства.
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